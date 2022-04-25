Гости тоя забирались на столы: последствия подтоплений сняли на видео в Туркестанской области

Кадр из видео: НЕХабар

В социальных сетях распространяются видео последствий обильного дождя в Туркестанской области. Отмечается, что подтоплены улицы и дворы. Также на одном из роликов видно, что вода застала врасплох гостей мероприятия в ресторане, им пришлось забираться на столы. Ситуацию прокомментировали в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях публикуют кадры из Туркестанской области. Указывается, что после сильного дождя были подтоплены улицы и дворы. По информации пабликов, вода застала врасплох и гостей тоя в Сарыагашском районе. Им пришлось забираться на стулья и столы.

В ДЧС региона сообщили, что в Сарыагашском и Казыгуртском районах зафиксированы случаи подтопления дворовых территорий. В настоящее время продолжаются работы по откачке дождевой воды.

"24 апреля в Туркестанской области из-за сильных осадков в 4 населенных пунктах Казыгуртского района и 1 населенном пункте Сарыагашского района вода попала во дворы 53 домов, в 18 домов, 1 тойхану, 16 хозяйственных построек. С подтопленных территорий эвакуировано 50 человек. Все были размещены у родственников", - сообщили в ведомстве.

Есть погибшие домашние животные, точное их количество пока устанавливается. Запущена горячая линия и проводятся экстренные мероприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966623-gosti-toya-zabiralis-na-stoly-posledstviya-podtopleniy-snyali-na-video-v-turkestanskoy-oblasti/