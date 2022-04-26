"Каждые два года это повторяется, но никто ничего не делает": жители Туркестанской области о подтоплениях (видео)

Иллюстративное фото: МЧС РК

Озвучен предварительный ущерб, нанесенный селам в Туркестанской области сильным ливнем. По некоторым данным, в результате подтоплений погибло 200 голов скота. Жители региона говорят, что предупреждали акимат о возможном ЧП, но никто не отреагировал, передает КТК.

Сразу пять сел на юге Казахстана затопило грязевым потоком. Казнет облетели пугающие кадры - гости и сотрудники одного из ресторанов вынуждены были спасаться от воды, забравшись на столы и стулья. Дорогостоящая аппаратура испорчена.

Как рассказали жители села Сарапхана журналистам, ливень начался в воскресенье около шести вечера. В считанные минуты улицы превратились в грязевые реки. В кошаре у местного пастуха находились 400 овец. Больше половины из них погибло.

"Вода была мне по грудь! Мы в панике не знали сначала, что делать. Потом с детьми побежали спасать скот. Открыли двери, чтобы вода уходила, сломали стену. Стали вытаскивать овец. Люди еще прибежали, тоже помогали. Если бы не они, наверное, весь скот бы погиб", - делится жительница Казыгуртского района Газиза Батырханова.

Со стихией сельчане боролись с помощью лопат и мотыг, пытаясь своими силами отвести грязевую жижу от дворов и домов. Тем не менее под потоком остались и огороды, и домашняя утварь.

Кроме того, те, у кого оказались затоплены подвалы, опасаются, что из-за сырости дома просто развалятся. Поэтому просят у властей помощи хотя бы с откачкой воды.

"Я не знаю, куда смотрит акимат! Каждые два года это повторяется, но никто ничего не делает, никак не помогает! Нам за детей сейчас страшно: если вдруг дом рухнет? Из-за этой сырости он и просядет, и плесенью все покроется. Как нам жить?" - возмущена сельчанка Айша Кененбаева.

Села Казыгуртского района находятся в горной местности, и над ними всегда висит селевая угроза. Раньше здесь была специальная селепропускная система. Но, как рассказывают местные жители, чиновники, строя дороги, нарушают ее.

"Здесь был туннель. Они его закопали и сделали маленький. Я им говорил, что так нельзя, вода пойдет к нам! Куда только ни ходил, никто не слушал! И акиму района говорил, и акиму села. Никому дела не было", - сетует житель района Нургали Коныратбаев.

А чиновники оправдываются: дескать, всего за полчаса выпало слишком много осадков, справиться со стихией невозможно, остается только разгребать последствия. Сейчас идет расчистка и начинается подсчет ущерба. Ответственность возложили на местный акимат.

"В воскресенье вечером с затопленных территорий было эвакуировано 50 человек. Сейчас люди уже вернулись в свои дома. Поступила информация о том, что погибло много скота. Сейчас все данные уточняются", - сообщил глава ДЧС Туркестанской области Нургали Жунусов.

Стихия нанесла урон пяти селам Казыгуртского и Сарыагашского районов.

Аким области поручил создать специальную комиссию по ликвидации последствий проливного дождя, очистить населенные пункты от грязи и помочь пострадавшим жителям.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966750-kazhdye-dva-goda-eto-povtoryaetsya-no-nikto-nichego-ne-delaet-zhiteli-turkestanskoy-oblasti-o-podtopleniyah-video/