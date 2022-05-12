Самолет со 122 людьми на борту загорелся в Китае (видео)
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В Китае самолет авиакомпании Tibet Airlines с пассажирами во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Информации о погибших нет.
Происшествие случилось в 8 утра (6:00 по Нур-Султану) в международном аэропорту Цзянбэй города центрального подчинения Чунцин, передает агентство "Синьхуа".
Издание пишет, что все пассажиры были эвакуированы, есть пострадавшие, их доставили в больницу.
Информации о погибших нет. Причины инцидента пока не установлены.
Как сообщает китайское Центральное государственное телевидение, на борту самолета находились 122 человека – 113 пассажиров и девять членов экипажа.
В настоящее время пожар потушен. В результате ЧП аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу, все самолеты, которые должны были приземлиться в Цзянбэй, были перенаправлены в аэропорт Чэнду Шуанлю.
Ранее пассажирский самолет разбился на юге Китая. На борту разбившегося Boeing 737 находились 133 человека.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968888-samolet-so-122-lyudmi-na-bortu-zagorelsya-v-kitae-video/