Самолет со 122 людьми на борту загорелся в Китае (видео)

Кадр из видео: twitter.com/FATIIIAviation

В Китае самолет авиакомпании Tibet Airlines с пассажирами во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Информации о погибших нет.

Происшествие случилось в 8 утра (6:00 по Нур-Султану) в международном аэропорту Цзянбэй города центрального подчинения Чунцин, передает агентство "Синьхуа".

Издание пишет, что все пассажиры были эвакуированы, есть пострадавшие, их доставили в больницу.

Информации о погибших нет. Причины инцидента пока не установлены.

Как сообщает китайское Центральное государственное телевидение, на борту самолета находились 122 человека – 113 пассажиров и девять членов экипажа.

В настоящее время пожар потушен. В результате ЧП аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу, все самолеты, которые должны были приземлиться в Цзянбэй, были перенаправлены в аэропорт Чэнду Шуанлю.

Ранее пассажирский самолет разбился на юге Китая. На борту разбившегося Boeing 737 находились 133 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968888-samolet-so-122-lyudmi-na-bortu-zagorelsya-v-kitae-video/