Дома подтопило в Атырау из-за ливневых дождей (фото, видео)

Фото: instagram.com/atyrau_tjd

9 и 10 мая в результате ливневых дождей (больше месячной нормы, 36 мм) на территории Атырау произошло скопление воды в частных жилых домах и на центральных улицах. Об этом сообщает ДЧС региона на своей официальной странице в Instagram.

Как отметили в ведомстве, ливневые дожди начались утром 9 мая, а закончились 10 мая в 10.30 часов.

За сутки мобилизовано 54 единицы вакуумной техники, 78 человек, вывезено 40 тысяч кубов воды. В ночное время произошло подтопление двух домов.

Сотрудники ДЧС производят откачку воды из подтопленных домов. Задействованы 20 человек и 6 мотопомп.

Созданный при акимате штаб продолжает работу совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям Атырау. Для жителей угрозы нет.

Напомним, на днях два города и четыре села в Мангистауской области подтопило из-за сильного дождя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968658-doma-podtopilo-v-atyrau-iz-za-livnevyh-dozhdey-foto-video/