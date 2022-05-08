Два города и четыре села подтопило в Мангистау (фото, видео)

Фото с места событий: Lada.kz

Два города и четыре села в Мангистауской области подтопило за ночь из-за сильного дождя. О ситуации в регионе рассказал заместитель начальника ДЧС области Бекболат Абдикадыров.

В ночь на 8 мая подтопления произошли в Актау и Жанаозене, а также в четырех населенных пунктах двух районов региона (селах Бостан, Сенек, Курык и Шетпе), пишет местное издание "Лада".

В Актау подтопленными оказались 11 улиц (вода на девяти из них уже откачана) - 12 420 кубометров воды. Работы продолжаются.

В Жанаозене пострадали 88 жилых домов, 43 дворовых территорий, 27 улиц, подвальные помещения трех школ и одного детского сада, сообщили корреспонденты.

Фото: Lada.kz

Сотрудниками экстренных служб уложено более 130 мешкотар с инертными материалами. Откачано 17 300 кубометров воды.

Кроме того, в Жанаозене произошло отключение электроснабжения, без света остались 60 абонентов частного сектора.

Силами ДЧС было эвакуировано 19 людей, из них девять детей. Они размещены у родственников. В акимате Жанаозена создали штаб.

В селе Бостан Каракиянского района подтопило пять жилых домов и насосную станция ГУ "Турмыс-сервис". Вода полностью откачана, добавили в ДЧС.

Фото: Lada.kz

В селе Сенек Каракиянского района подтопило 23 жилых дома, 25 дворовых территорий и подвальное помещение спортивной школы. Уложено более 700 мешкотар. Вода тоже полностью откачана.

В селе Шетпе подтопило два жилых дома и девять дворовых территорий. Вода полностью откачана.

В селе Курык Каракиянского района тоже наблюдались подтопления. В настоящее время воду откачали.

Всего в ликвидации последствий задействованы 81 сотрудник ДЧС, 19 единиц техники и 21 мотопомпа. Кроме того, местный исполнительный орган предоставил 138 работников, 46 единиц техники и пять мотопомп.

Помощь решили оказать 85 волонтеров.

Накануне мы сообщали, что целый район Жанаозена ушел под воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968537-dva-goroda-i-chetyre-sela-podtopilo-v-mangistau-foto-video/