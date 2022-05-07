Целый район Жанаозена ушел под воду. Последствия ливней сняли с дрона

Жанаозен с высоты птичьего полета. Кадр из видео: lada.kz

Жанаозен сняли на камеру, прикрепленную к квадрокоптеру. На кадрах видны последствия буйства стихии – после дождя целые районы города в прямом смысле ушли под воду.

Видеозапись, которую публикует Lada.kz, была сделана сегодня, 7 мая.

Как сообщает автор видео, он снял микрорайон Рахат-4, который почти полностью оказался в воде. На кадрах видны крыши жилых домов и зданий.

По последним данным областного ДЧС, в результате сильных дождей, прошедших 6 и 7 мая, в Жанаозене подтопило:

88 жилых домов (в 30 из них вода откачана);

жилых домов (в 30 из них вода откачана); 43 дворовые территории (откачано с 26-ти);

дворовые территории (откачано с 26-ти); 27 улиц (откачано с 19-ти);

улиц (откачано с 19-ти); подвальные помещения трех школ (из одной школы воду откачали) и одного детского сада.

Всего же, по информации ДЧС, в городе откачано 10 тыс. кубометров воды. Работы в этом направлении продолжаются.

Также сообщается, что в результате обильных осадков произошло отключение электроснабжения (200 абонентов частного сектора). Для устранения всех последствий в акимате города Жанаозена создан специальный штаб.

О том, что в Жанаозене стало подтапливать дома и улицы, стало известно еще в пятницу днем. Горожане активно делились видео с мест происшествия.

На тот момент подтопленными в городе считались 8 дворовых участков, 2 жилых дома, три улицы и одна школа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968494-tselyy-rayon-zhanaozena-ushel-pod-vodu-posledstviya-livney-snyali-s-drona/