Воды по пояс: жилые дома и улицы затопило после дождей в Жанаозене (видео)
В Жанаозене подтопило дворовые участки, жилые дома и одну школу. Движение на некоторых улицах города парализовано. Сейчас при помощи мотопомп откачивают воду. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.
По информации ведомства, от жителей Жанаозена поступают звонки с жалобами на то, что на улицах и территориях жилых домов произошло скопление дождевых вод.
Всего подтопленными оказались восемь дворовых участков, два жилых дома, три улицы и общеобразовательная школа.
"На данный момент ОЧС Жанаозена совместно с акиматом города ведут работы по откачке дождевых вод с привлечением спецтехники коммунальных служб и водооткачивающих устройств", - рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.
Между тем жители города делятся кадрами подтопленных улиц и домов. На одном из видео видно, что было парализовано автомобильное движение. Также людям приходилось добираться до дома по пояс в воде.
Напомним, ранее сообщалось, что селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968362-vody-po-poyas-zhilye-doma-i-ulitsy-zatopilo-posle-dozhdey-v-zhanaozene-video/