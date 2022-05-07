Супруги не смогли самостоятельно спуститься с гор Заилийского Алатау

Мужа с женой спасли в Заилийском Алатау. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

Супруги пошли в поход в горы Заилийского Алатау и не смогли самостоятельно спуститься. Сотрудники спасательной службы нашли туристов и помогли им вернуться назад, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) при МЧС РК.

В пятницу, 6 мая, в 17:03 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься в районе пика Чимбулачка.

На место была направлена оперативная группа из восьми человек и один кинологический расчет.

"В 18:15 спасатели прибыли на Талгарский перевал и пешим ходом выдвинулись к пострадавшим. Путь осложнялся туманом и снегом", – сообщили представители РОСО МЧС РК.

Спасатели РОСО совместно со спасателями Службы спасения обнаружили туристов в 19:10 и начали спуск вниз.

"Спасены супруги – женщина 1997 года рождения и мужчина 1996 года рождения", – добавили представители ведомства.

Спасатели РОСО напомнили, что туристам, собирающимся в горы, необходимо:

перед выходом в горы тщательно ознакомиться с особенностями горного маршрута;

первую часть пути совершать в первой половине дня;

обязательно предупредить родственников и близких о планируемом времени возвращения в город;

взять с собой заряженные мобильные устройства и дополнительные аккумуляторы, а также теплую одежду и спички в непромокаемом пакете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968471-suprugi-ne-smogli-samostoyatelno-spustitsya-s-gor-zailiyskogo-alatau/