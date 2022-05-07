Супруги не смогли самостоятельно спуститься с гор Заилийского Алатау
Супруги пошли в поход в горы Заилийского Алатау и не смогли самостоятельно спуститься. Сотрудники спасательной службы нашли туристов и помогли им вернуться назад, сообщается в официальном Instagram-аккаунте Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) при МЧС РК.
В пятницу, 6 мая, в 17:03 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том что мужчина и женщина не могут самостоятельно спуститься в районе пика Чимбулачка.
На место была направлена оперативная группа из восьми человек и один кинологический расчет.
"В 18:15 спасатели прибыли на Талгарский перевал и пешим ходом выдвинулись к пострадавшим. Путь осложнялся туманом и снегом", – сообщили представители РОСО МЧС РК.
Спасатели РОСО совместно со спасателями Службы спасения обнаружили туристов в 19:10 и начали спуск вниз.
"Спасены супруги – женщина 1997 года рождения и мужчина 1996 года рождения", – добавили представители ведомства.
Спасатели РОСО напомнили, что туристам, собирающимся в горы, необходимо:
- перед выходом в горы тщательно ознакомиться с особенностями горного маршрута;
- первую часть пути совершать в первой половине дня;
- обязательно предупредить родственников и близких о планируемом времени возвращения в город;
- взять с собой заряженные мобильные устройства и дополнительные аккумуляторы, а также теплую одежду и спички в непромокаемом пакете.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968471-suprugi-ne-smogli-samostoyatelno-spustitsya-s-gor-zailiyskogo-alatau/