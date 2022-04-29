Крушение самолета Bek Air: В МИИР заявили о косвенной ответственности пилота

Фото с места крушения самолета: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в МИИР сегодня прокомментировали итоги расследования касательно крушения самолета Bek Air в конце 2019 года: причиной было названо обледенение крыла. В министерстве сообщили, что ответственность пилота за это косвенная, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Булат Наурзалиев, в мировой практике на случай обработки самолетов от обледенения есть конкретный документ, однако в Казахстане такого регламента нет.

"У нас на сегодня нет такого нормативного четкого акта еще по обработке самолета - это называется концепцией чистого крыла. Самолет должен быть чистым, поэтому они должны были принять одно единственное решение – полностью обработать", - заявили в департаменте МИИР.

Наурзалиев добавил, что вопрос принятия такого документа по обработке самолетов должны решить в Комитете гражданской авиации, но пока этого не произошло.

Журналисты поинтересовались у Наурзалиева касательно того, виноват ли командир потерпевшего крушение самолета Bek Air в том, что судно не было покрыто составом от обледенения перед взлетом.

Напомним, что в отчете по итогам расследования крушения указано, что "командиром воздушного судна после предполетного осмотра самолета было принято решение произвести противообледенительную обработку только хвостового оперения (стабилизатора)".

Глава департамента МИИР заявил, что на командире есть косвенная ответственность за такое решение.

"Решение принимает по обработке самолета командир воздушного судна. Сейчас на нем уже нет этой ответственности, это называется человеческий фактор. Косвенная ответственность на нем обязательно есть. Он принял такое решение.

Они совместно принимали решение (со вторым пилотом, - прим. ред.). Но я хочу сказать, что в частных компаниях зачастую ограничивают, ставят в определенные рамки: ты тут обработай, а здесь не нужно.

Потому что это очень дорогое удовольствие, стоит в разных компаниях по-разному. К примеру - 15-20 тысяч евро", - добавил Наурзалиев.

По показаниям второго пилота, перед полетом вместе с командиром они обошли самолет – второй пилот прошелся по крылу рукой и сообщил, что оно "сухое, как железо".

До этого, по информации МИИР, самолет простоял на улице 30 часов. Температура в это время была минус 11 градусов. Также самолет дополнительно заправляли топливом.

"Топливо за 1,5 суток имеет одну температуру, а когда заливается топливо, отмечается другая температура. Все это время самолет стоял.

Обойдя самолет, командир со вторым пилотом приняли решение о том, что обработают только стабилизатор самолета. Они его обработали, но крылья не обработали. Подумали, что крыло чистое. Это было 6:30 утра, было еще темно, поэтому, возможно, они посчитали, что крыло было сухим", - добавил спикер.

Напомним, что сегодня были представлены официальные итоги расследования по крушению Bek Air.

Самолет потерпел крушение в конце 2019 года – погибли более десяти пассажиров, а также командир судна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967478-krushenie-samoleta-bek-air-v-miir-zayavili-o-kosvennoy-otvetstvennosti-pilota/