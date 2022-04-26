"Ущерб будет компенсирован": Ильин высказался о подтоплениях в Туркестанской области

Юрий Ильин. Фото: primeminister.kz

Глава МЧС Юрий Ильин на пресс-конференции в правительстве озвучил детали подтопления населенных пунктов Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин напомнил, что аким области и сотрудники ДЧС совершили облет пострадавших территорий.

"Производится оценка ущерба, который будет компенсирован жителям пострадавших районов, и выделение финансирования на ремонт и восполнение ущерба за гибель скота.

Если не будет достаточно средств, в случае необходимости, готовы рассмотреть вопрос выделения из республиканского бюджета. Жертв и пострадавших нет, обстановка стабилизируется", – заявил министр.

Отметим, что в период с 22:00 24 апреля по 01:30 25 апреля в результате выпадения обильных осадков в виде дождя сформировались истоки на территории Казыгуртского и Сарыагашского районов.

"В первом районе пострадало четыре населенных пункта, во втором — один населенный пункт. Если говорить по домам, то было подтоплено 19 частных домов, 51 дворовая территория, 16 хозпостроек, 1 кафе.

В результате интенсивного схода воды образовавшиеся потоки привели к разрушению частично хозяйственных построек. Зашедшая вода принесла большой грязевой слой, в том числе в жилые дома, которые пострадали. К сожалению, погибло около 370 голов скота", – резюмировал глава МЧС.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространились видео последствий обильного дождя в Туркестанской области. На одном из роликов видно, что вода застала врасплох гостей мероприятия в ресторане, им пришлось забираться на столы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966840-uscherb-budet-kompensirovan-ilin-vyskazalsya-o-podtopleniyah-v-turkestanskoy-oblasti/