Самолет упал посреди улицы в Турции, есть погибшие

Место крушения самолета. Фото: Ugur Ulu/Anadolu Agency via Getty Images

Одномоторный самолет потерпел крушение посреди улицы в жилом районе турецкого города Бурса. Оба пилота погибли, передает NTV.

Губернатор Бурсы Якуп Джанболат сообщил, что самолет совершал гражданский учебно-тренировочный полет, вылетев из аэропорта Юнусели, и разбился после столкновения с жилым зданием. В авиакатастрофе погибли пилот и его курсант, проходивший летную подготовку.

Местные власти предполагают, что авария произошла по техническим причинам.

На улице, где упал самолет, повреждены два автомобиля и два здания.

Отмечается, что на месте крушения разгорелся пожар, но пожарные быстро справились с огнем и приступили к разбору обломков.

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Ранее в турецком городе Бурса взорвался автобус с работниками СИЗО. В происшествии погиб один человек, четверо ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1966796-samolet-upal-posredi-ulitsy-v-turtsii-est-pogibshie/