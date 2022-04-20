Автобус с работниками СИЗО взорвался в Турции
В турецком городе Бурса был взорван автобус с работниками СИЗО, есть погибшие и раненые, передает Hurriyyet.
Взрыв произошел в Османгазинском районе около 07:30 (10:30 по Нур-Султану) в автобусе, перевозящем охранников тюрьмы.
"Мы предполагаем, что самодельная бомба, оставленная под деревом, во время проезда тюремной машины была взорвана с помощью дистанционного управления. Мы расцениваем инцидент как теракт", – сказал губернатор Бурсы Якуп Джанболат.
По предварительным данным, погиб один человек, четверо ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.
"Один из наших тюремных охранников был убит, когда СВУ сдетонировало при помощи дистанционного управления в то время, как автобус проезжал по дороге Бурса-Муданья. Ведутся следственные действия по поимке преступников", – написал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в Twitter.
Ранее взрыв прогремел в Стамбуле, 10 человек получили ранения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965978-avtobus-s-rabotnikami-sizo-vzorvalsya-v-turtsii/