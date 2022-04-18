Фонд "Қазақстан халқына" в качестве исключения купил дом семье

Иллюстративное фото: pexels.com

Фонд "Қазақстан халқына" оказал помощь семье из Костанайской области, потерявшей троих детей во время пожара: в качестве исключения погорельцам купили дом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как рассказали в фонде, заявку подали представители местного акимата. Они попросили помочь семье с покупкой нового жилья.

Попечительский совет и правление фонда приняли решение оказать помощь в данной ситуации. Фонд выделил 10 миллионов тенге для покупки жилья погорельцам.

"Сейчас семья переехала в новый дом, но им очень тяжело психологически восстановиться после пережитого горя", – отметила аким села Амангельды Костанайской области Гаухар Жандильдина.

Также подчеркивается, что оказание благотворительной помощи в покупке жилья в данной ситуации стало исключением ввиду тяжелых чрезвычайных обстоятельств.

Напомним, что 31 марта в частном доме в поселке Амангельды Костанайской области произошел пожар, в результате которого скончались трое детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения. Дом, в котором проживала многодетная семья из шести человек, сильно пострадал.

Родители вместе с единственным выжившим ребенком были вынуждены временно проживать у родственников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965629-fond-qazaqstan-halqyna-v-kachestve-isklyucheniya-kupil-dom-seme/