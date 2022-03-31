Трое детей погибли при пожаре в Костанайской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

31 марта в 10.58 часов в селе Амангельды Костанайской области произошел пожар в 2-квартирном жилом доме, где проживала многодетная семья из шести человек. Погибли трое детей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В доме проживали родители 1983 и 1994 годов рождения, а также четверо малолетних детей, старшему из которых 8 лет.

"До прибытия пожарного расчета соседи эвакуировали всех четверых детей на улицу, поскольку они остались дома одни, родителей не было. На момент пожара они находились на работе", - сообщили в ведомстве.

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

В 10.55 часов медики констатировали смерть троих детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения.

Пожар был ликвидирован в 11.44 часов. Для установления причины в район направлены специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС.

Отмечается, что 20 сентября 2021 года для предупреждения пожаров спасатели провели адресную профилактическую работу с населением, в том числе и по указанному адресу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962981-troe-detey-pogibli-pri-pozhare-v-kostanayskoy-oblasti/