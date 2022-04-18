"У вас сгорел человек": тело мужчины обнаружили после пожаров на дачах в Павлодаре

Фото: NUR.KZ

На протяжении нескольких дней в Павлодаре горели дачные участки, при разборе завалов в одном из домов пожарные обнаружили тело мужчины. Как рассказали в кооперативе, погибший днем ранее употреблял алкоголь. Не исключают, что он просто спал, когда вспыхнул пожар, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам дачников садоводства "Надежда", примерно за сутки выгорело около 600 участков. Пламя пришло из соседнего кооператива, порывы ветра сыграли свою роль.

На данный момент дачники в панике, саженцы сгорели, сезон под угрозой срыва. Между тем при разборе завалов в одном из домиков обнаружили тело мужчины - владельца 6 соток.

Фото: NUR.KZ

"Он выпил, я хотела полицию вызвать. Потом спросила у сторожа, он сказал, что до его дачи пожар не идет. В 3 часа ночи он меня поднимает и говорит: "Людмила Ивановна, у вас сгорел человек". Я спросила, как сгорел, туда же пожар не шел. Нет, оказывается, дошел", - рассказала председатель садоводства "Надежда" Людмила Полищук.

Информацию об обнаружении погибшего подтвердили в ДЧС Павлодарской области.

Предположительно, мужчина весной переезжал жить на дачу. За несколько дней до смерти оплатил услуги садоводства.

Фото: NUR.KZ

По информации пожарных, всего по региону за несколько дней выгорело 478 дачных участков, из них 177 действующих.

Напомним, ранее сообщалось, что сухостой загорелся вблизи сел в Павлодарской области. Люди переживали, что огонь доберется до их домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965610-u-vas-sgorel-chelovek-telo-muzhchiny-obnaruzhili-posle-pozharov-na-dachah-v-pavlodare/