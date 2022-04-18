"Пожар подбирается к домам": сухостой загорелся вблизи сел в Павлодарской области (видео)

Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Вчера, 17 апреля, в Павлодарской области в пойме реки Иртыш загорелся сухостой. Жители нескольких сел, расположенных поблизости, обеспокоены тем, что огонь подбирается к их домам, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеороликом с места ЧП поделилась Instagram-страница tipavlo.dar.

На кадрах видно, что над поселком стоит дым, недалеко от села полыхает степь - виднеются несколько крупных очагов возгорания.

В ДЧС региона успокоили сельчан, заверив, что угрозы для населенных пунктов нет. Комментарий ведомства появился на официальной Instagram-странице ДЧС Павлодарской области.

По данным департамента, загорелся сухостой в пойменной акватории реки Иртыш между селами Жолкудук и Алгабас. На место были направлены пожарные и спецтехника.

Площадь возгорания составляет 15 гектаров.

По состоянию на 17 апреля 16.00 возгорание локализовано.

"Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в ДЧС.

Кроме того, спасатели напомнили казахстанцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, накануне сообщалось, что в Нур-Султане за сутки случились сразу три пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965448-pozhar-podbiraetsya-k-domam-suhostoy-zagorelsya-vblizi-sel-v-pavlodarskoy-oblasti-video/