"Пожар подбирается к домам": сухостой загорелся вблизи сел в Павлодарской области (видео)
Вчера, 17 апреля, в Павлодарской области в пойме реки Иртыш загорелся сухостой. Жители нескольких сел, расположенных поблизости, обеспокоены тем, что огонь подбирается к их домам, передает корреспондент NUR.KZ.
Видеороликом с места ЧП поделилась Instagram-страница tipavlo.dar.
На кадрах видно, что над поселком стоит дым, недалеко от села полыхает степь - виднеются несколько крупных очагов возгорания.
В ДЧС региона успокоили сельчан, заверив, что угрозы для населенных пунктов нет. Комментарий ведомства появился на официальной Instagram-странице ДЧС Павлодарской области.
По данным департамента, загорелся сухостой в пойменной акватории реки Иртыш между селами Жолкудук и Алгабас. На место были направлены пожарные и спецтехника.
Площадь возгорания составляет 15 гектаров.
По состоянию на 17 апреля 16.00 возгорание локализовано.
"Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в ДЧС.
Кроме того, спасатели напомнили казахстанцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, накануне сообщалось, что в Нур-Султане за сутки случились сразу три пожара.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965448-pozhar-podbiraetsya-k-domam-suhostoy-zagorelsya-vblizi-sel-v-pavlodarskoy-oblasti-video/