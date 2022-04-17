Три крупных пожара случились в Нур-Султане за сутки: один из них тушат почти 70 огнеборцев

Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Три крупных пожара случились сегодня, 17 апреля, в Нур-Султане, один из них еще не потушен - на месте ЧП работают 67 огнеборцев и 9 единиц техники, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС столицы.

Первый крупный пожар разгорелся в районе Сарыарка по улице Аккорган, второй - на участке дороги Восточный обход в районе Алматы. В обоих случаях загорелись сухая трава и камыш. Оба возгорания уже ликвидированы.

Третий, самый крупный, пожар случился в дачном обществе "Западный" - здесь также загорелся сухостой. Сейчас над ликвидацией ЧП работают почти 70 огнеборцев, 9 единиц техники ДЧС и 2 единицы техники акимата.

Предварительная площадь пожара - 1500 квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет.

В ДЧС напомнили, что нередко причиной возгорания сухой травы становится деятельность человека, например, сжигание мусора на дачных участках, вдоль дорог или в ближайших у населенных пунктов лесных массивах, а также неосторожное обращение с огнем во время отдыха.

В связи с этим спасатели дали рекомендации казахстанцам:

не поджигайте сухую траву;

не бросайте на землю горящие спички и окурки;

не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их непотушенными;

не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами;

вокруг своего участка скосите сухую траву.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно позвонить по номеру 101.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965443-tri-krupnyh-pozhara-sluchilis-v-nur-sultane-za-sutki-odin-iz-nih-tushat-pochti-70-ognebortsev/