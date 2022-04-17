Рабочих придавило арматурой в Алматы: ЧП прокомментировали в строительной компании

Иллюстративное фото: Управление градостроительного контроля города Алматы

Накануне, 16 апреля, в Алматы произошло ЧП - на одной из стройплощадок рабочих придавило арматурой. В строительной компании BAZIS-A Corp. прокомментировали инцидент.

Комментарий компания дала изданию Sputnik Казахстан.

Так, сообщается, что ЧП произошло на строительном объекте будущего жилого комплекса Estet, застройщиком которого является ТОО "Есентай Investment" - дочерняя компания ТОО "BAZIS-A Corp.".

"Проводились работы субподрядной организацией ТОО "Ab-Max". При проведении работ по установке арматурного каркаса произошло его оседание, в результате чего четыре работника субподрядной организации обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе.

Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медпомощь.

"Все обратившиеся за помощью работники на момент произошедшей внештатной ситуации находились в сознании, без видимых признаков повреждений. В результате медицинского обследования было выявлено, что они получили ссадины и ушибы мягких тканей, в госпитализации не нуждаются", - заверили в компании.

Как подчеркнули в BAZIS-A Corp., до начала работ сотрудники компании прошли инструктаж по безопасности и охране труда.

Сейчас причины ЧП устанавливает внутренняя рабочая комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965402-rabochih-pridavilo-armaturoy-v-almaty-chp-prokommentirovali-v-stroitelnoy-kompanii/