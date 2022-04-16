ЧП на стройке в Алматы: рабочих придавило арматурой (видео)

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На одной из строительных площадок в Алматы случилось ЧП - на рабочих упала арматура. Очевидцы сняли последствия на видео. В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что с места происшествия доставили троих пострадавших, передает Sputnik Казахстан.

По данным издания, несколько человек оказались придавлены тяжестью металла.

Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы, в центральную городскую клиническую больницу были доставлены трое пострадавших.

У них диагностированы закрытые травмы и ушибы. Все после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В настоящее время управлением полиции Бостандыкского района расследуется факт нарушения техники безопасности.

"По пострадавшим рабочим назначена судебно-медицинская экспертиза. Благо, обошлось без погибших", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, в начале апреля стало известно, что на территории строящегося ЖК в южной столице упал башенный кран. Никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965382-chp-na-stroyke-v-almaty-rabochih-pridavilo-armaturoy-video/