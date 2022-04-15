Чрезвычайную ситуацию объявили в одном из районов Атырауской области

Фото: gov.kz

В Кызылкогинском районе объявлена чрезвычайная ситуация в связи с паводком из-за разлива реки Уил. За положением дел лично следит глава Атырауской области. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

В западной части села Миялы усилили защитные дамбы протяженностью 50 метров. После выхода реки Уил из берегов в Кызылкогинском районе объявлен режим ЧС.

В настоящее время для защиты засыпали 300 тонн песка и выставили более 500 мешков с грунтом.

Фото: gov.kz

На месте происшествия находятся 3 единицы тяжелой техники, более 70 волонтеров и 7 сотрудников ДЧС.

"Для предотвращения подтопления домов принято решение о демонтаже участка автодороги Миялы-Карабау-Индер. Как только угроза исчезнет, участок будет восстановлен", - сообщили в акимате Атырауской области.

Напомним, в конце марта в селе Сагыз из-за поступления паводковых вод произошел разлив реки Ногайты. Под угрозой оказались жилые дома, жителей срочно эвакуировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965243-chrezvychaynuyu-situatsiyu-obyavili-v-odnom-iz-rayonov-atyrauskoy-oblasti/