Пять авто сгорели на штрафстоянке в Петропавловске

Фото: ДЧС СКО

В Петропавловске загорел камыш, в результате огонь перекинулся на городскую штрафстоянку, пострадали пять автомобилей. ЧП произошло сегодня, во второй половине дня.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на ДЧС СКО, пожар произошел сегодня, по адресу улица Северная, 1Б. Там загорелся загорелся камыш, из-за ветра огонь быстро перекинулся на штрафстоянку.

"Оперативно прибывшие пожарные расчеты приступили к тушению возгорания на площади предварительно более 3 гектаров. Из-за порывов ветра до 10 метров в секунду и отсутствия подъездных путей произошел переход огня на территорию специализированной штрафстоянки, принадлежащей КГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска", - рассказали в областном ДЧС.

По данным спасателей, в результате ЧП повреждения получили пять легковых автомобилей.

В ликвидации пожара были задействованы силы и средства департамента по ЧС (35 сотрудников и шесть единиц техники), местных исполнительных органов (8 работников и две единицы техники).

Напомним, несколько дней назад в дачном массиве Петропавловска вспыхнул крупный пожар, который тушили несколько часов. Огонь уничтожил несколько участков, однако возмещать ущерб дачникам акимат не будет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1965114-pyat-avto-sgoreli-na-shtrafstoyanke-v-petropavlovske/