Крупный пожар в Петропавловске: потерявшим участки дачникам не возместят ущерб

Пожар в дачном массиве Петропавловска. Кадр из видео: instagram.com/tipichka_petro

Накануне в дачном массиве Петропавловска вспыхнул крупный пожар, который тушили несколько часов. Огонь уничтожил несколько участков, однако возмещать ущерб дачникам, как выяснили корреспонденты КТК, акимат не будет.

Возгорание, как сообщает телеканал, могли по неосторожности спровоцировать сами жители. По предварительной версии, люди жгли траву. Именно с сухостоя огонь мгновенно распространился по всему массиву, уничтожая дома и насаждения. Также пожарные не исключают версию умышленного поджога.

"В основном здесь пенсионеры, большинство. Сейчас, вот, звонят мне каждую минуту, вот звонят они, плачут все, у всех инфаркты уже почти. Бабушки, пенсионеры посадят эту несчастную – три сотки этой морковки, ой, Господи, картошки, грядку морковки. Где продадут, где себе оставят. Пенсия маленькая. Все с этого и живут, собственно говоря. У всех предынфарктное состояние", – говорит казначей дачного общества Галина Савченко.

Пожар, как ранее сообщили в ДЧС, охватил 10 гектаров – это сразу несколько дачных обществ в микрорайоне Заречный. Остановить распространение огня удалось лишь спустя шесть часов.

Ситуацию усложняли сильный ветер и узкие проезды между домами. Пожарные машины пришлось заправлять из восьми водовозов, которые предоставили коммунальщики.

По информации телеканала, в пострадавших обществах около 800 участков. Сколько из них пострадало в огне, сейчас выясняют чиновники с руководством дачных кооперативов.

В акимате уже заявили, что ждать компенсации погорельцам не стоит.

"Согласно нормам закона, мы оказываем помощь только людям, пострадавшим, проживающим постоянно, по месту жительства.

Постоянное место жительство – это жилье, зарегистрированное в органах юстиции. Дачи у нас зарегистрированы как нежилые, они как участки под садоводство", – сказал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964920-krupnyy-pozhar-v-petropavlovske-poteryavshim-uchastki-dachnikam-ne-vozmestyat-uscherb/