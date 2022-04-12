"Мы остались на улице": алматинцы пострадали из-за пожара в соседней бане

Сгоревшие дома. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На прошлой неделе произошло возгорание нескольких домов в Алатауском районе города Алматы. К счастью, пламя удалось потушить, однако пострадавшие семьи остались на улице без крыши над головой, передает корреспондент NUR.KZ.

Возгорание произошло на территории соседнего дома, ветром огонь перенесло на близстоящие дома. Таким образом, от пламени пострадало четыре дома.

В одном из домов проживала пожилая бабушка со своей беременной невесткой и маленьким ребенком, которые остались без крыши над головой.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Со слов пострадавших, источником пожара является баня, которую на тот момент топили. Как сообщали ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, первые подразделения пожарных установили горение хозяйственных и надворных построек двух владельцев открытым пламенем на общей площади 290 кв.м, с переходом на кровлю близрасположенного 2-этажного жилого дома.

Сгоревший дом. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

“Я посадила в 12:15 свою дочь в такси, потом увидела дым, и подумала, что сжигают мусор. Затем появился сильный дым, я испугалась, подумав, что это дом бабушки, а, оказалось, баня. Я знаю, что пожар начался с этого дома. Я вызвала пожарных, и на момент их приезда огонь увеличился в два раза и перешел на соседние дома”, - рассказала соседка Мурат Сания.

Сания Мурат. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По словам погорельцев, владельцы дома, с которого начался пожар, обещали помочь семьям пострадавших. Однако по истечении нескольких дней они поменяли свое мнение, ссылаясь на то, что они невиновны, и причиной пожара, возможно, послужило возгорание проводки, говорят пострадавшие.

Соседние дома. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы лишь хотим, чтобы она восстановила дом и оказала нам помощь в виде компенсации. Мы не хотим судиться и конфликтовать. Нам лишь бы заехать в свой дом, так как сейчас мы остались на улице и вынуждены уйти на съемную квартиру с маленькими детьми”, - рассказала Меруерт Оспанбаева, дочь одной из пострадавших.

Меруерт Оспанбаева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Для полного разъяснения обстоятельств мы обратились к хозяйке дома, с которого начался пожар. В свою очередь, она отказалась от комментариев, утверждая, что без следственного дела и адвоката говорить не будет.

Для выяснения обстоятельств и получения материальной помощи со стороны государства, погорельцы намерены обратиться в городской акимат и суд.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе произошло возгорание нескольких домов в Алматы. Огонь успел перейти на кровлю расположенного неподалеку двухэтажного жилого дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964659-my-ostalis-na-ulitse-almatintsy-postradali-iz-za-pozhara-v-sosedney-bane/