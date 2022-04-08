Крупный пожар произошел в одном из микрорайонов Алматы

Пожар в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Алматинские пожарные ликвидировали возгорание на площади 290 квадратных метров. Тем не менее, огонь успел перекинуться на кровлю находящегося поблизости дома, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

"8 апреля в 12 часов 28 минут силы и средства ДЧС направлены по номеру 1-бис на сообщение о пожаре в микрорайоне Теректы, квартал "Иманбұрлық", 62, Алатауского района", – сообщили сотрудники департамента.

Отмечается, что открытым огнем были объяты хозяйственные и надворные постройки двух владельцев. Общая площадь возгорания составила 290 квадратных метров. Кроме того, по сообщению ДЧС, огонь успел перейти на кровлю расположенного неподалеку двухэтажного жилого дома.

Спасателями была проведена разведка на наличие людей, а также введены стволы на тушение пожара и защиту трех соседних домов.

"Пожарные сообщили, что на месте происшествия удаленность пожарных гидрантов составила 800 метров, поэтому незамедлительно был организован подвоз воды пожарными автоцистернами, и водовозами "Алматы тазалық", тем самым обеспечена бесперебойная подача воды", – отметили в пресс-службе ведомства.

По данным ДЧС, на месте был создан оперативный штаб и 3 боевых участка по тушению пожара. Всего было задействовано 11 единиц техники и более 40 человек личного состава и служб взаимодействия.

"Принятыми мерами достигнута локализация по пожару в 13:43, в 14:06 – ликвидация. Жертв и пострадавших нет", – заявили в Департаменте по ЧС города Алматы.

Пожар в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар в Алматы. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964194-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-odnom-iz-mikrorayonov-almaty/