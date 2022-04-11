Три человека погибли при крушении самолета во Франции

Полиция на месте крушения самолета. Фото: SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images

Во французском городе Сан-Брие легкомоторный туристический самолет потерпел крушение во время экстренной посадки. Погибли три человека, передает France Bleu.

Самолет с двумя пассажирами – замужней парой – и пилотом вскоре после взлета совершил экстренную посадку в близлежащем лесу. Что стало причиной посадки, пока не установлено.

"У пилота была действующая лицензия, и он летал до февраля 2022 года. Погодные условия соответствовали запланированному полету ", – сообщил источник издания.

Полиция сообщает, что самолет был найден примерно в 300 метрах от аэропорта, вместе с ним и тела погибших. Начато расследование происшествия.

В марте пассажирский самолет разбился на юге Китая. На борту разбившегося Boeing 737 находились 133 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1964367-tri-cheloveka-pogibli-pri-krushenii-samoleta-vo-frantsii/