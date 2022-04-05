Люди несколько часов просидели на крышах автобусов посреди реки, ожидая помощи в Актюбинской области

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Возвращавшиеся из Атырау в Актобе вахтовики несколько часов просидели на крышах автобусов, пока работодатель на спецтехнике не вызволил их из реки - водители автобусов решили проехать по той же дороге, что и зимой, через реку Эмба, но не учли, что уже начался ледоход, передает издание "Актобе Таймс".

Аким Жаркамысского сельского округа Байганинского района Актюбинской области Асылхан Жубаналин рассказал подробности. "Рано утром бурильщики одной из компаний ехали на двух автобусах домой. Их предупреждали о начале паводка, но они поехали той же дорогой, по которой двигались зимой - через речку Эмба", - рассказал Жубаналин.

По его словам, лед начал понемногу опускаться, и, когда автобусы добрались до середины реки, транспорт встал. Автобусы стали быстро наполняться водой, пассажирам удалось выбраться через люки на крыше.

Мужчины позвонили руководству компании, в которой работают, и попросили о помощи.

С 8 до 10 часов утра около 25 человек сидели на крышах автобусов среди бурного потока реки, сообщает издание.

"Сотрудники ЧС и акимат им не помогали - Жаркамыс находится в 200 км от райцентра. Приехал их работодатель на спецтехнике и помог людям выбраться из воды", - добавил аким.

При этом вызволить технику из реки можно будет только через 10-20 дней, когда уровень воды спадет.

В ДЧС региона прокомментировали произошедшее. В департаменте заявили, что предупреждали все компании о паводках.

"Вахтовикам сказали никуда не ездить, они взяли и поехали! Что поделаешь, раз они такие недальновидные?! Они видели, что весна, идет ледоход, и решили прямо поехать. Хотя конкретно было указание, все организации предупредили письменно, что с такого-то периода ездить нельзя", - заявил глава управления ДЧС Актюбинской области Кумар Турмагамбетов.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области талыми водами залило две трассы, из-за чего движение на одной из них закрыли.

В МЧС предупреждают, что ситуация с паводками в стране может осложниться из-за резкого потепления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963468-lyudi-neskolko-chasov-prosideli-na-kryshah-avtobusov-posredi-reki-ozhidaya-pomoschi-v-aktyubinskoy-oblasti/