Пропавшего пастуха нашли спасатели в Алматинской области

Спасенный мужчина и сотрудник ДЧС. Кадр из видео: instagram.com/almatyobl_tjd

Утром 29 марта в Алматинской области пастух вышел на выпас скота и не вернулся. Ночью 30 марта его обнаружили спасатели, сообщили в пресс-службе областного ДЧС на своей официальной странице в Instagram.

Информация о пропаже человека поступила в ДЧС Алматинской области 29 марта в 21:25. Сообщалось, что гражданин 1955 года рождения, житель села Жалаулы Кегенского района Алматинской области, вышел на выпас скота в районе 9 часов утра и не вернулся.

На поиски пропавшего пастуха были направлены две группы из числа сотрудников ДЧС, полиции и местных исполнительных органов. Всего в поисках было задействовано 16 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

По информации департамента, расстояние от места дислокации спасателей до места организации поисков составляло 20 километров.

Кроме того, сообщается, что в Департаменте по ЧС Алматинской области был создан оперативный штаб по случаю ухудшения погодных условий в регионе.

"Принятыми мерами поисковых групп 30 марта в 00:20 мужчина был найден поисковой группой ДЧС, найденный гражданин в медицинской помощи не нуждался", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Спасатели помогли найденному мужчине согреться, дали горячее питье и накормили его.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962900-propavshego-pastuha-nashli-spasateli-v-almatinskoy-oblasti/