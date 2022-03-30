Выброс льда разрушил площадки и постройки в Кызылординской области

Фото с места ЧП: instagram.com/qyzylorda_tjd

Вчера, 29 марта, в Аральском районе Кызылординской области из-за подъема уровня воды на озере Камыстыбас случился выброс льда на берег. В результате ЧП разрушены площадки и постройки зоны отдыха, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Кызылординской области.

Как сообщили в департаменте по ЧС, инцидент произошел примерно в 17:35 в сельском округе Камыстыбас.

"В связи с подъемом уровня воды на озере Камыстыбас и вследствие сильного порывистого ветра произошел выброс скопившегося льда на берег озера. В результате частично разрушены летние площадки и временные строения на прибрежной территории зоны летнего отдыха "Аккумшык", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Угрозы подтопления населенных пунктов нет.

"Точное количество пострадавших строений устанавливается", - добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в трех регионах Казахстана пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962703-vybros-lda-razrushil-ploschadki-i-postroyki-v-kyzylordinskoy-oblasti/