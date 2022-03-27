Почему вылетевшему в Алматы самолету пришлось вернуться в Нур-Султан, объяснили в Air Astana
В авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент с самолетом, который вылетел из аэропорта Нур-Султана, однако через некоторое время вернулся обратно, передает NUR.KZ. Ранее сообщалось, что самолет вернулся в столицу из-за разгерметизации.
"Сегодня на борту Airbus А321, выполнявшем рейс КС 622 по направлению Нур-Султан-Алматы, сработало оповещение об отказе одного из клапанов воздушного запуска двигателя, который в нормальных условиях применяется на земле.
Для устранения данного сигнала, согласно инструкции, экипаж отключил отбор воздуха для системы кондиционирования. Начав снижение самолета, экипаж запустил вспомогательную силовую установку и подключил резервный отбор воздуха для системы кондиционирования", - говорится в сообщении авиакомпании.
При этом в Air Astana опровергли ранее сделанное заявление КГА о разгерметизации салона.
"В процессе снижения разгерметизации салона не было, применение кислородных масок не потребовалось.
Экипаж информировал пассажиров о возврате борта в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме", - заявили в авиакомпании.
По данным пресс-службы авиаперевозчика, пассажиры вылетели по маршруту на другом воздушном судне в 12:15 по местному времени.
Напомним, сегодня ранним утром самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, как сообщили в КГА, из-за потери герметичности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962297-pochemu-vyletevshemu-v-almaty-samoletu-prishlos-vernutsya-v-nur-sultan-obyasnili-v-air-astana/