Почему вылетевшему в Алматы самолету пришлось вернуться в Нур-Султан, объяснили в Air Astana

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В авиакомпании Air Astana прокомментировали инцидент с самолетом, который вылетел из аэропорта Нур-Султана, однако через некоторое время вернулся обратно, передает NUR.KZ. Ранее сообщалось, что самолет вернулся в столицу из-за разгерметизации.

"Сегодня на борту Airbus А321, выполнявшем рейс КС 622 по направлению Нур-Султан-Алматы, сработало оповещение об отказе одного из клапанов воздушного запуска двигателя, который в нормальных условиях применяется на земле.

Для устранения данного сигнала, согласно инструкции, экипаж отключил отбор воздуха для системы кондиционирования. Начав снижение самолета, экипаж запустил вспомогательную силовую установку и подключил резервный отбор воздуха для системы кондиционирования", - говорится в сообщении авиакомпании.

При этом в Air Astana опровергли ранее сделанное заявление КГА о разгерметизации салона.

"В процессе снижения разгерметизации салона не было, применение кислородных масок не потребовалось.

Экипаж информировал пассажиров о возврате борта в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме", - заявили в авиакомпании.

По данным пресс-службы авиаперевозчика, пассажиры вылетели по маршруту на другом воздушном судне в 12:15 по местному времени.

Напомним, сегодня ранним утром самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине, как сообщили в КГА, из-за потери герметичности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1962297-pochemu-vyletevshemu-v-almaty-samoletu-prishlos-vernutsya-v-nur-sultan-obyasnili-v-air-astana/