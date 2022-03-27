Вылетевший в Алматы самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан из-за разгерметизации

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Сегодня ранним утром самолет авиакомпании Air Astana, следовавший по маршруту Нур-Султан-Алматы, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации.

"Сегодня в 07.43 утра произошел возврат в аэропорт вылета, в Нур-Султан, воздушного судна А 321 авиакомпании Air Astana, следовавшего по маршруту Нур-Султан-Алматы, по технической причине - потери герметичности", - говорится в официальном сообщении Комитета гражданской авиации.

По данным КГА, воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту Нур-Султана в 08:32 по местному времени.

На борту находились 158 пассажиров и члены экипажа.

"По данному факту будет проведено расследование Управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК", - заявили в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962270-samolet-air-astana-vernulsya-v-aeroport-nur-sultana-posle-vyleta-iz-za-poteri-germetichnosti/