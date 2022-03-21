Гололед и метель: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Штормовое предупреждение объявили на 22 марта в ряде регионов Казахстана из-за плохих погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

22 марта, а также утром 23 марта в Жамбылской области (на юге, северо-востоке и в горных района) ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. Кроме того, на 22-24 марта прогнозируют туман и гололед, а также сильный ветер.

На востоке ЗКО специалисты пообещали гололед, а на севере - туман.

Завтра на севере, востоке, в центре Карагандинской области прогнозируют низовую метель, а также усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23 м/с.

22 марта на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью и утром на севере, западе области возможен туман. Днем на севере, западе области - низовая метель. Также прогнозируется сильный ветер.

Во вторник в Павлодарской области ночью на юге, днем на юге, востоке, центре области, согласно прогнозам, будет низовая метель и гололед.

Низовую метель обещают в Нур-Султане 22 и 23 марта.

Завтра на севере, западе Костанайской области ожидаются туман и низовая метель.

22 марта на севере Кызылординской области синоптики прогнозируют гололед и сильный ветер.

Во вторник на севере, западе Мангистауской области пообещали туман и гололед.

22 марта ночью в центре, на севере, юго-востоке Актюбинской области ожидается низовая метель и сильный ветер.

Завтра в южной половине Акмолинской области стоит ожидать низовую метель, на западе, юге области туман, а послезавтра на севере, юге, западе области - метель.

22 марта на севере и в горных районах Туркестанской области пообещали туман.

В ВКО завтра ожидается низовая метель. На севере области туман, гололед. Ветер юго-западный на западе области 15-20 м/с.

Напомним, что из-за плохих погодных условий, некоторые участки автомобильных дорог закрыли для транспорта в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961726-gololed-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/