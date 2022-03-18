Сход 21 лавины зарегистрировали за сутки в горах Алматы

Сошедшая лавина в горах Алматы. Фото: instagram.com/kazselezashita

Из-за большого количества осадков и неустойчивого снежного покрова в горах Алматинской области за сутки сошло более 20 лавин, сообщается на официальной странице ГУ "Казселезащита" в Instagram.

В ходе обследования лавиноопасных участков, 17 марта 2022 года специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК зарегистрировали 21 самопроизвольно сошедшую снежную лавину. Как сообщают в ведомстве, это произошло в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор.

Сход лавин был зарегистрирован в бассейнах рек:

Котырбулак (лавиносбор №2, №7, №8, №9 №10, №11);

(лавиносбор №2, №7, №8, №9 №10, №11); Большая алматинка (лавиносбор №0, №2, №3, №12, №19, №21,№23, №27,):

(лавиносбор №0, №2, №3, №12, №19, №21,№23, №27,): Малая алматинка (лавиносбор №.6, №7В, №7Г , №10, №21А Саркырама).

Сообщается, что общий объем сошедшего снега составил более 181 тысяч кубических метров.

"Снежная масса с объемом 30 тысяч кубических метров дошла до хозпостройки ГСК "Пионер", остальная часть остановилась у подножия склона", – подчеркнули в МЧС.

К счастью, как пояснили в ведомстве, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961535-shod-21-laviny-zaregistrirovali-za-sutki-v-gorah-almaty/