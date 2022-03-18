Сход 21 лавины зарегистрировали за сутки в горах Алматы
Из-за большого количества осадков и неустойчивого снежного покрова в горах Алматинской области за сутки сошло более 20 лавин, сообщается на официальной странице ГУ "Казселезащита" в Instagram.
В ходе обследования лавиноопасных участков, 17 марта 2022 года специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС РК зарегистрировали 21 самопроизвольно сошедшую снежную лавину. Как сообщают в ведомстве, это произошло в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор.
Сход лавин был зарегистрирован в бассейнах рек:
- Котырбулак (лавиносбор №2, №7, №8, №9 №10, №11);
- Большая алматинка (лавиносбор №0, №2, №3, №12, №19, №21,№23, №27,):
- Малая алматинка (лавиносбор №.6, №7В, №7Г , №10, №21А Саркырама).
Сообщается, что общий объем сошедшего снега составил более 181 тысяч кубических метров.
"Снежная масса с объемом 30 тысяч кубических метров дошла до хозпостройки ГСК "Пионер", остальная часть остановилась у подножия склона", – подчеркнули в МЧС.
К счастью, как пояснили в ведомстве, жертв, пострадавших и разрушений нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961535-shod-21-laviny-zaregistrirovali-za-sutki-v-gorah-almaty/