Как тренер провалился сквозь пол, объяснили в спорткомплексе Павлодара

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar.times

В "Спорт сити" в Павлодаре озвучили подробности инцидента, при котором молодой тренер провалился сквозь пол и пролетел примерно 6 метров, передает Sputnik Казахстан.

"В манеже "Спорт сити" проходила тренировка команды футбольного центра Аксу. Мяч рикошетом улетел на второй этаж, на кровлю тренажерного зала.

Администратор футбольного центра попросил тренера достать его, хотя доступ сюда посторонним лицам запрещен. Они поставили лестницу, поднялись на кровлю. Шахта, куда закатился мяч, закрыта навесным потолком, который крепится на двух балках.

Скорее всего, тренер по этой балке пошел, потерял равновесие и упал со второго этажа, с высоты примерно в шесть метров, на лестничный пролет. Хорошо, что не на перила", - сообщил директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Иртыш" Рахметулла Каскырбаев.

По его словам, сейчас проводится служебное расследование действий технического персонала, который несет ответственность за доступ к закрытым помещениям. Людей накажут.

Также будет проведен инструктаж с тренерским составом как футбольного центра Аксу, так и с ДЮСШ "Иртыш", на балансе которого находится этот футбольный манеж.

"Объект был сдан в эксплуатацию в 2019 году. Он находится в идеальном строительном состоянии. Никаких претензий к строителям нет. Здесь поддерживается постоянный температурный режим 28 градусов в любой мороз на улице. Система вентиляции работает", - резюмировал Рахметулла Каскырбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний тренер находился в наблюдательной кабинке спорткомплекса, когда вдруг у него из-под ног ушел пол. Пострадавшего после падения с высоты доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959743-kak-trener-provalilsya-skvoz-pol-obyasnili-v-sportkomplekse-pavlodara/