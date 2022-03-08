"Упал с высоты 3 этажа": тренер провалился сквозь пол в спорткомплексе Павлодара (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar.times

Информация о падении с высоты 22-летнего тренера появилась в соцсетях. Указывается, что наставник находился в наблюдательной кабинке, когда вдруг у него из-под ног ушел пол. По данным управления здравоохранения Павлодарской области, после случившегося пострадавшего доставили в больницу, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах с места происшествия видна только дыра в потолке, а также обломки.

В посте отмечается, что отверстие появилось после того, как его пробил молодой тренер. Под его ногами ушел пол и парень пролетел 3 этажа. Инцидент произошел на футбольном манеже в "Спорт сити" в Павлодаре.

"Почти под крышей оборудована наблюдательная, где можно смотреть за игрой, тренировками, организовать съемку. Туда и пошел тренер, а потом упал с высоты примерно третьего этажа. Провалился. Его госпитализировали. Тренер чудом остался жив. Ему всего 22 года, дети его любят, ценят", - говорится в посте.

В департаменте полиции региона сообщили, что после инцидента к ним никто не обращался.

Однако пострадавшему потребовалась помощь медиков.

"Он доставлен в отделение политравмы. На данный момент абсолютно стабильный, контактен, адекватен. Состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1959719-upal-s-vysoty-3-etazha-trener-provalilsya-skvoz-pol-v-sportkomplekse-pavlodara-video/