Пожар в поселке Тенгиз ликвидирован, озвучены подробности

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Пожарные ликвидировали возгорание нефтехимических отходов в вахтовом поселке Тенгиз Атырауской области, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщается, что загорелись 20 контейнеров открытого типа, которые стояли рядом друг с другом. Общая площадь возгорания – около 2800 квадратных метров.

"1 марта в 16:40 часов в вахтовом поселке Тенгиз Жылыойского района Атырауской области в 90 километрах от города Кульсары на открытой территории ТОО "NASAR SOLUTIONS" в 20 рядом стоящих контейнерах отрытого типа, металлических бочках и пластмассовых емкостях произошло загорание жидких легковоспламеняющихся отходов на общей площади примерно 2800 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Отмечается, что в результате пожара уничтожен один грузоподъемник, но жертв и пострадавших нет.

По данным ведомства, локализовать пожар удалось в 19:46, а полностью потушить огонь – в 20:30. Причина пожара пока не установлена.

"На тушение пожара выезжали 17 сотрудников и 4 единицы техники пожарно-аварийной спасательной службы ТШО, 6 работников и 2 единицы техники ТОО "COCR", 12 сотрудников и 2 единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области", – сообщили в областном ДЧС.

Ранее стало известно, что на предприятии в вахтовом поселке Тенгиз произошло возгорание производственных шламов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1958722-pozhar-v-poselke-tengiz-likvidirovan-ozvucheny-podrobnosti/