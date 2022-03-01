Крупный пожар произошел в поселке Тенгиз в Атырауской области (видео)

Кадр из видео: instagram.com/atyrau

В поселке Тенгиз Атырауской области на открытой территории произошло возгорание производственных шламов. По предварительным данным, возгорание произошло на территории в 200 квадратных метров, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Атырауской области.

В вахтовом поселке Тенгиз Жылыойского района Атырауской области на открытой территории предприятия загорелись производственные шламы – сложные физико-химические смеси, состоящие из нефтепродуктов.

Видео пожара, снятое очевидцами, опубликовали в одном из Instagram-сообществ города Атырау.

Сообщается, что возгорание произошло сегодня, 1 марта, в 16:40. По предварительной информации пожарно-аварийной службы ТШО, огонь распространился по территории в 200 квадратных метров.

По данным пресс-службы ДЧС, пострадавших нет. Сейчас в тушении пожара участвуют 17 работников и 4 единицы техники ПАСС ТШО и 6 работников и 2 единицы техники от ТОО "COCR".

"Из города Кульсары направлены 10 сотрудников и 2 единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (расстояние от Кульсары 90 км).

По прибытию сотрудников будет уточнена дополнительная информация", – сообщили в ДЧС Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1958710-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-poselke-tengiz-v-atyrauskoy-oblasti-video/