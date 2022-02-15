Туман, метель, ветер до 28 м/с: казахстанцев предупредили о штормах в 11 регионах

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 11 областей страны о штормовой погоде на 15 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, 15 февраля на севере Алматинской области ожидается низовая метель. На севере, юге и востоке области будет туман и гололед, на дорогах возможен снежный накат. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с. В горных районах прогнозируется сильный снег, туман, гололед и порывистый ветер до 23-28 м/с.

В Талдыкоргане завтра временами будет гололед, на дорогах - снежный накат. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15 м/с.

В Алматы ночью 15 февраля ожидается сильный снег, туман и гололед. На дорогах - снежный накат.

Завтра на севере и западе, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики обещают туман и гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.

В Шымкенте и Туркестане ночью и утром 15 февраля возможен туман.

15 февраля на юге Кызылординской области прогнозируется туман и ветер до 15-20 м/с.

Завтра в восточной половине Акмолинской области ожидается сильный снег. На большей части региона возможна метель. На севере и западе области синоптики обещают туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23 м/с.

В Кокшетау ночью 15 февраля будет низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

В Нур-Султан завтра будет снег и метель. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

15 февраля на юго-западе Актюбинской области ожидается туман.

Завтра на севере Западно-Казахстанской области, а также ночью и утром в Уральске прогнозируется туман.

Ночью 15 февраля в Карагандинской области синоптики обещают метель. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

В Караганде завтра также будет метель. Скорость ветра с порывами ожидается на уровне 15 м/с.

В Жезказгане 15 февраля будет ветер с порывами до 15 м/с.

Завтра ночью на севере Павлодарской области ожидается сильный снег, днем - сильная метель. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, днем на западе и юге региона возможны порывы до 23-28 м/с.

В Павлодаре 15 февраля синоптики обещают метель, гололед и ветер до 15-20, днем возможны порывы до 25 м/с.

15 февраля на востоке и юго-востоке Северо-Казахстанской области возможна метель. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

Завтра днем в Восточно-Казахстанской области прогнозируется сильный снег и метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на западе региона возможны порывы до 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске и Семее 15 февраля будет метель. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с.

15 февраля на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед и ветер до 15-20 м/с, ночью могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Таразе завтра будет туман и ветер с порывами до 15-20 м/с, временами - до 23 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Казахстане ожидаются сильные морозы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1956089-tuman-metel-veter-do-28-ms-kazahstantsev-predupredili-o-shtormah-v-11-regionah/