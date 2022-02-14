Морозные ночи ожидаются в Казахстане: температура снизится до -30 градусов
В середине недели, в период с 15 по 17 февраля, в Казахстане можно ожидать понижения температуры. Ночью в отдельных регионах страны синоптики прогнозируют до 30 градусов мороза, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
По данным синоптиков, на Казахстан в середине недели распространится антициклон из районов Черного моря.
Сообщается, что с приходом антициклона после сильных снегопадов погода прояснится. Именно в этот момент температура воздуха будет понижаться:
- в северных областях Казахстана в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 18 - минус 23 градусов, а в отдельных регионах и до -27 градусов;
- на востоке Казахстана в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 18 - минус 23 градусов, а в отдельных регионах и до -27 градусов;
- в юго-восточных регионах ночью прогнозируется снижение температуры до минус 20 - минус 25 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956003-moroznye-nochi-ozhidayutsya-v-kazahstane-temperatura-snizitsya-do-30-gradusov/