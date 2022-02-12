Пятилетняя девочка пропала из детского сада в Усть-Каменогорске

Полицейский и найденная девочка. Фото: instagram/oskemen_police

В Усть-Каменогорске во время прогулки группы детского сада пропала пятилетняя девочка. Ребенка удалось найти всего за 10 минут, сообщается на официальной странице городского УП в Instagram.

В поселке Меновное близ Усть-Каменогорска вчера, 11 февраля, из детского сада пропал ребенок. Пятилетнюю девочку потеряли, когда группа вышла на прогулку.

О пропаже девочки в полицию сообщила мать. Вызов поступил в 16:43.

На место направили троих сотрудников полиции. Вскоре девочку удалось найти: она была в соседнем магазине.

"Понимая всю опасность, которая может грозить маленькой девочке на улице, мы приняли все необходимые меры для поиска. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников, девочка была найдена в течение 10 минут", – рассказал начальник Управления полиции Усть-Каменогорска Андрей Мула.

В Усть-Каменогорском УП поблагодарили полицейских, принимавших участие в поисках ребенка. В полиции также отметили, что мать девочки не имеет претензий к детскому саду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955830-pyatiletnyaya-devochka-propala-iz-detskogo-sada-v-ust-kamenogorske/