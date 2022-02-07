Щенков спасли из горящего здания в Экибастузе (фото)

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Четырех щенков вытащили из горевшего здания в Экибастузе пожарные, сообщается в официальном Instagram ДЧС Павлодарской области.

Инцидент произошел 4 февраля. Днем на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в доме на улице Кунаева. Как оказалось, в одноэтажном заброшенном здании загорелся мусор.

Старший пожарный-спасатель Наурыз Мухажанов и командир отделения Исламбек Атеев обнаружили внутри горящего помещения щенков.

Спасатели вытащили их на свежий воздух, отмечается, что состояние всех щенков было удовлетворительным.

Справиться с огнем в заброшенном здании удалось за 7 минут. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем населения, отметили в ДЧС.

Напомним, что не так давно видео спасения кошки в Актобе растрогало пользователей Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1955025-schenkov-spasli-iz-goryaschego-zdaniya-v-ekibastuze-foto/