Видео спасения кошки в Актобе растрогало пользователей Сети

Кадр из видео с места событий: ДЧС Актюбинской области

Видео спасения кошки в Актобе рассылают в Сети. Спасатели вернули к жизни кошку, которую вынесли из задымленного гаража, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Пожар произошел 26 января в одном из гаражей кооператива №6 в Актобе. По информации ДЧС, прибывшие на место событий пожарные и спасатели уберегли не только машины, но и проживающую в гаражах кошку.

Как оказалось, животное вынесли из задымленного помещения, она не подавала признаков жизни.

Инспекторы по ЧС провели реанимационные действия - сделали непрямой массаж сердца и подали животному кислород из дыхательного аппарата.

Через несколько минут кошка смогла дышать самостоятельно.

Пользователи социальных сетей в комментариях оценили поступок спасателей.

"Респект, молодцы, настоящие мужчины!", "Бесконечное спасибо за вашу работу, чуткое отношение и порядок", " Таким мужчинам низкий поклон", - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953894-video-spaseniya-koshki-v-aktobe-rastrogalo-polzovateley-seti/