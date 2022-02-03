Мужчина заблудился в метель на севере Казахстана (фото)

Фото: ДЧС СКО

Сельчанин решил пойти ночью из села Аксуат в село Есиль. Началась метель, и мужчина не смог самостоятельно найти дорогу. На место ЧП были вызваны спасатели, сообщается на официальном сайте ДЧС Северо-Казахстанской области.

31 января в 22:37 дежурному ДЧС поступил звонок от заблудившегося в метель мужчины. Он сообщил, что шел пешком по грунтовой дороге из села Аксуат в село Есиль Тимирязевского района. Расстояние между этими населенными пунктами составляет 25 километров.

Со слов 50-летнего жителя села Есиль стало ясно, что добраться домой сам он не сможет: из-за начавшейся метели он сбился с пути.

"Информация о чрезвычайном происшествии незамедлительно поступила начальнику районного отдела по ЧС подполковнику гражданской защиты Бектургану Омарову", – сообщил пресс-секретарь северо-казахстанского ДЧС Евгений Журавлев.

Оперативно был собран спасательный отряд. Экипаж снегоболотохода "Нива Бронто" направился на дорогу, соединяющую два села, в поисках заблудившегося.

"Поисковые работы осложнялись плохой видимостью – ночь, метель. Помогло то, что мужчина недалеко ушел от дороги, метель еще не успела замести его следы.

Он сам хорошо нам помог – держал постоянную связь по сотовому телефону, указывал нам примерные ориентиры, Наконец, с надеждой в голосе сказал, что сквозь снежную пелену увидел свет фар… Его радости не было предела!

Говорил, что очень благодарен, что это его первое в жизни обращение в Службу спасения, и 1 февраля будет считать своим вторым днем рождения", – рассказал о событии этой ночи старший инженер районного отдела по ЧС, старший лейтенант гражданской защиты Абай Сетаков.

Заблудившийся мужчина был найден 1 февраля в 01:25, сообщают в ДЧС. Он успел отойти на 8 километров от села Аксуат. Спасатели благополучно доставили сельчанина домой к родным.

Фото: ДЧС СКО

Также в сообщении ДЧС отмечается, что зимой 2021-2022 года уже было объявлено 54 штормовых предупреждения. В ходе проведения поисково-спасательных работ было спасено 4 человека.

Фото: ДЧС СКО

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954351-muzhchina-zabludilsya-v-metel-na-severe-kazahstana-foto/