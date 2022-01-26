Смертельное ЧП в медцентре: уголовные дела по двум статьям возбудили в Караганде

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Полиция Караганды расследует гибель пациента в частном реабилитационном центре. Стражи порядка возбудили уголовные дела сразу по двум статьям, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

ЧП в реабилитационном центре вызвало резонанс в социальных сетях. После гибели 74-летнего пациента полицейские Караганды возбудили два уголовных дела.

"Уголовные дела зарегистрированы по статьям 156 "Нарушение правил охраны труда лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил" и части 3 статьи 306 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Между тем в социальных сетях распространяются две версии гибели пациента в медцентре. По одной из них, он и медсестра вызвали лифт, а когда дверь открылась, то они упали в шахту, так как кабинки там не оказалось.

По второй версии, пациент погиб в результате того, что лифт сорвался в шахту. Точную картину предстоит установить полицейским.

Напомним, ранее сообщалось, что в реабилитационном центре Караганды в результате ЧП с лифтом погиб пациент и пострадала медсестра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1953113-smertelnoe-chp-v-medtsentre-ugolovnye-dela-po-dvum-statyam-vozbudili-v-karagande/