Медсестра и пациент упали в шахту лифта в медцентре в Караганде: мужчина скончался

ЧП произошло в одном из медицинских центров Караганды - в шахту лифта упали медсестра и пожилой пациент. Спасти мужчину не удалось, он погиб.
О трагическом происшествии сообщает телеканал "Астана".
По рассказали журналистам в департаменте по ЧС, несчастный случай произошел в тот момент, когда пассажиры вызвали подъемник со второго этажа на первый. Они вошли в открывшиеся двери, однако кабины в шахте не было.
Медсестра и пациент упали с первого на нулевой этаж. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
"В приемный покой Многопрофильной больницы им. Макажанова доставлены двое пострадавших - мужчина 1948 года рождения и женщина 1997 года рождения. Оба больных были госпитализированы в отделение реанимации.
Мужчина в экстренном порядке был взят на операцию, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, больной скончался", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952442-medsestra-i-patsient-upali-v-shahtu-lifta-v-medtsentre-v-karagande-muzhchina-skonchalsya/