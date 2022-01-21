Медсестра и пациент упали в шахту лифта в медцентре в Караганде: мужчина скончался

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ЧП произошло в одном из медицинских центров Караганды - в шахту лифта упали медсестра и пожилой пациент. Спасти мужчину не удалось, он погиб.

О трагическом происшествии сообщает телеканал "Астана".

По рассказали журналистам в департаменте по ЧС, несчастный случай произошел в тот момент, когда пассажиры вызвали подъемник со второго этажа на первый. Они вошли в открывшиеся двери, однако кабины в шахте не было.

Медсестра и пациент упали с первого на нулевой этаж. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

"В приемный покой Многопрофильной больницы им. Макажанова доставлены двое пострадавших - мужчина 1948 года рождения и женщина 1997 года рождения. Оба больных были госпитализированы в отделение реанимации.

Мужчина в экстренном порядке был взят на операцию, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, больной скончался", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952442-medsestra-i-patsient-upali-v-shahtu-lifta-v-medtsentre-v-karagande-muzhchina-skonchalsya/