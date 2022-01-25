Рейсы из Стамбула в Казахстан отменили из-за мощного снегопада

Иллюстративное фото: Bulent Kilic/AFP/Getty Images

В Стамбуле из-за снегопада приостановил работу городской аэропорт. В результате многие туристы, в том числе граждане Казахстана, были вынуждены отложить вылет. Об этом сообщает Генеральное консульство РК в Стамбуле на своем официальном сайте.

В понедельник, 24 января, в Стамбуле был закрыт международный аэропорт. Такое решение властей было вызвано аномально мощным снегопадом.

Генконсульство РК в Стамбуле, ссылаясь на данные Air Astana, сообщает:

все регулярные рейсы в Казахстан отменены на неопределенный срок;

оставшиеся пассажиры обеспечиваются питанием и проживанием;

в связи с закрытием дорог и пробками возможны задержки в реализации указанных выше мер.

Представители генконсульства сообщили, что находятся на связи с гражданами, застрявшими в Стамбуле, а также с представителями авиакомпании Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952965-reysy-iz-stambula-v-kazahstan-otmenili-iz-za-moschnogo-snegopada/