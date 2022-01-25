Снегопад парализовал Турцию: закрыт аэропорт в Стамбуле

Аэропорт Стамбула закрыли из-за снегопада. Фото: twitter.com/GreenPlanetMag1

Турция оказалась под действием мощного циклона, уже несколько дней в некоторых городах страны не прекращается сильный снегопад. Власти закрыли аэропорт в Стамбуле, отменили занятия в университетах, запретили движение судов по Босфору.

Как пишет A Haber, Стамбул переживает самую суровую зиму за последние годы. Высота снега в некоторых районах города достигла одного метра. Из-за снегопада закрылись торговые центры, приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

"Обледенелые дороги стали причиной множества ДТП. В некоторых местах движение полностью остановилось, и на дороге осталось бесчисленное количество автомобилей. Некоторым горожанам пришлось идти пешком, оставив свои автомобили на обочине", – говорится в публикации.

Местные власти продлили время работы метро до двух ночи, чтобы жители города могли вернуться домой.

Аэропорт Стамбула будет закрыт из-за метели до 25 января 13:00 (16:00 по Нур-Султану).

Сообщается, что крыша грузового терминала обрушилась из-за скопления снега в аэропорту Стамбула. Пострадавших нет.

"Самолеты не будут приземляться и взлетать со взлетно-посадочных полос аэропорта Стамбула из-за продолжающихся неблагоприятных погодных условий", – сказано в заявлении Хусейна Кескина, главы государственного Управления аэропортов Турции.

Метеорологи предупредили, что снегопад в Стамбуле будет длиться еще три дня. Местные власти призывают граждан без необходимости не выходить из домов. Температура в городе опустилась до - 2 градусов, что на 4-6 градусов ниже средних показателей для января, пишет RG.RU.

Кроме Стамбула, стихия обрушилась на Анкару, Анталью, Коджаэли, Караман, Адыяман, Бурсу и другие провинции Турции.

Ранее в Стамбуле водитель не справился с управлением автобуса из-за гололеда, в итоге транспортное средство вылетело за пределы дороги. В результате ДТП с пассажирским автобусом погибли трое человек, 18 получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952778-snegopad-paralizoval-turtsiyu-zakryt-aeroport-v-stambule/