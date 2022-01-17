Два взрыва прогремели в центре Багдада: есть пострадавшие

Два взрыва прогремели в центре Багдада. Фото: twitter.com/metesohtaoglu

В Багдаде в районе Каррада произошли два взрыва, в результате которых два человека получили ранения, передает Shafaq.

Издание со ссылкой на источник в иракских силах безопасности пишет, что взрывы произошли возле двух банков, принадлежащих бизнесменам из Курдистана.

"Взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, взорвалось в воскресенье вечером возле банка "Джихан" на площади Аль-Ватик в Карраде, серьезно повредив витрину банка, припаркованную машину и ранив сотрудника службы безопасности", – сообщил источник.

Второй взрыв прогремел возле Национального банка, причинив материальный ущерб.

Сообщается, что во взрывах пострадали два человека. Они получили легкие ранения.

Ранее посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Три ракеты упали на территорию американского посольства, еще одна попала в школу, которая находится в соседнем жилом комплексе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951428-dva-vzryva-progremeli-v-tsentre-bagdada-est-postradavshie/