"Он будто что-то чувствовал": родные погибшего офицера КНБ рассказали о последней встрече

Адиль Нуркенов. Фото: из семейного архива

Родные погибшего в Талдыкоргане капитана КНБ Адиля Нуркенова рассказали о последней встрече с ним. Как оказалось, перед гибелью офицер впервые за долгие годы отметил Новый год с родителями и семьей, передает корреспондент NUR.KZ.

Адиль Нуркенов - уроженец поселка Шахан Карагандинской области. Он вырос в простой казахстанской семье и всего в жизни добился собственными силами.

После окончания школы парень поступил в Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны в Алматы, где проучился до 2015 года. Затем он вернулся в Караганду и еще два года отучился в юридической академии.

"Сын сначала был военным, служил в Семее, затем в Сарани. Он всегда был целеустремленным, добивался всего, чего хотел. Мы не особо хотели, чтобы он работал в органах. Но он мечтал об этом", - рассказал отец погибшего Дулат Нуркенов.

Адиль Нуркенов с отцом. Фото: из семейного архива

В прошлом году Адиль поступил на службу в Комитет национальной безопасности. Пройдя полугодовую подготовку, он был направлен в Талдыкорган. Офицер перевез с собой супругу Назым и единственную дочь Медину.

"Адиль был очень жизнерадостным, воспитанным мальчиком. Мне он был как сын, он ровесник моей дочери. Мы все его очень любим, потому что он всегда был на позитиве. С уважением относился к старшим, очень любил свою дочь и баловал ее. Мечтал стать генералом. Гордился, что добился всего сам, без связей. Мы не можем поверить в то, что его с нами теперь нет. Медина до сих пор говорит, что папа на работе", - вспоминает с горечью тетя погибшего Алмагуль Имашева.

Адиль Нуркенов с супругой. Фото: из семейного архива

Родные и близкие предполагают, что Адиль что-то чувствовал перед смертью. В конце декабря он настоял, чтобы родители приехали в Талдыкорган и встретили Новый год с ним. Он несколько дней возил их по городу, знакомил с достопримечательностями, ухаживал за ними.

"У меня отпуск в апреле, мы планировали поехать к нему весной. Но Адиль настойчиво уговаривал нас, как будто что-то чувствовал. Поэтому мы встретили Новый год в Талдыкоргане. Это были прекрасные дни, он был с нами такой счастливый. Он ведь постоянно жил в казармах.

В первые дни января мы и не подозревали, что в стране наступит такой хаос. У нас были билеты на вечер 5 января, но сын нас отговаривал ехать. Говорил, что в Алматы неспокойно. Он не хотел нас отпускать. Но мы уехали, а потом 8 января узнали о его гибели", - рассказывает отец погибшего.

Фото: из семейного архива

Семье Нуркеновых о гибели сына сообщили сослуживцы. Их служебный автомобиль попал под обстрел. Адиль и его товарищ погибли практически на месте. Еще один человек оказался раненым.

"Не передать словами наше горе. Мы потеряли любимого сына. На его похороны пришел весь поселок. Его привезли на самолете. Жена и дочь были с ним рядом. Его лицо было безмятежным, он как будто просто уснул. Мы хотим, чтобы никто больше не испытал такого горя. Это большая утрата для нас. Не должно быть так, что родители хоронят своих детей", - добавила Алмагуль Имашева.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-летний капитан КНБ Адиль Нуркенов погиб при беспорядках в Талдыкоргане. У него остались супруга, трехлетняя дочь, родители и младший брат.

Адиль Нуркенов награжден посмертно медалью "За воинскую доблесть". Его похоронили в поселке Шахан Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950537-on-budto-chto-to-chuvstvoval-rodnye-pogibshego-ofitsera-knb-rasskazali-o-posledney-vstreche/