Жителя Атырау наградили за спасение провалившегося под лед друга (фото)

Салауат Кожыков. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Жителя Атырауской области Кожыкова Салауата наградили благодарственным письмом главы ДЧС региона за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении человека из воды, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС Атырауской области.

Письмо герою вручил замглавы ДЧС Атырауской области полковник Аскат Ержанов.

"Спасибо за проявленные мужество и храбрость, вы совершили поступок, достойный уважения. А самое главное, вы спасли человеку жизнь", - отметил Ержанов при награждении.

Салауат же признался, что действовал интуитивно и времени на раздумье у него не было. По мнению казахстанца, любой человек на его месте поступил бы так же.

Сам инцидент произошел 24 декабря 2021 года. Салауат Кожыков увидел, что его друг провалился под лед и едва не утонул. Парень незамедлительно бросился на помощь. Сняв пальто, он лег на лед и ползком добрался до друга. Вытащив друга из воды, Салауат отвел его в больницу, где парню оказали первую помощь.

Ранее мы рассказывали о пятикласснике, который спас из горящего дома четверых детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949459-zhitelya-atyrau-nagradili-za-spasenie-provalivshegosya-pod-led-druga-foto/