Пятиклассник спас четверых детей из горящего дома в Костанае

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Учащийся пятого класса из Костаная рискнул жизнью, чтобы спасти детей из охваченного огнем дома. Такую историю поведал областной ДЧС в своем официальном Instagram-профиле.

25 декабря в 11:36 на "101" поступил звонок о пожаре на территории дачного общества "Садовод" в Костанае. Очевидец сообщил о том, что горит дачный дом.

К моменту прибытия пожарных подразделений жилое строение, в котором проживали 6 человек, оказалось охвачено огнем (площадь – 60 квадратных метров). Огонь распространился по перекрытиям крыши и внутри жилых помещений. В доме никого не было.

"В этот день учащийся 5 класса средней школы № 22 Костаная Пирог Олег, проживающий в дачном обществе "Садовод", играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Олег знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети: старшей девочке 8 лет, а младшей – всего 2 года.

Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник внутрь задымленного помещения, и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу четверых детей", – рассказали в ДЧС.

Как позже выяснилось, родителей в это время дома не было: затопив печь, они ушли в магазин.

Сообщается, что до их прихода спасенные дети находились у соседей. В госпитализации они не нуждались.

"На месте происшествия работали 4 единицы техники, 17 человек личного состава службы пожаротушения и другие экстренные службы города. Огнеборцы вынесли из горящего дома два газовых баллона.

Спасатели локализовали пожар в 12:07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12:28 возгорание ликвидировано. Предположительная причина пожара – неправильная эксплуатация печного отопления", – сообщили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1948553-pyatiklassnik-spas-chetveryh-detey-iz-goryaschego-doma-v-kostanae/